Tử vi ngày 14/12/2023: Tuổi Mão chớ nên cả nể, tuổi Thân tài lộc báo về

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 14/12/2023 hôm nay, tuổi Ngọ hãy là một người trung thực. Dù tình huống nào xảy ra, bản mệnh cũng chớ nên nói dối hoặc tìm cách bao biện cho mình.

Người làm ăn kinh doanh dễ đưa ra những quyết định thiếu chính xác vì tin theo lời kẻ xấu. Hãy dành thời gian để lắng nghe quan điểm của mọi người xung quanh, nhất là khi nhận được nhiều lời phản đối thì bản mệnh nên suy nghĩ lại.

Thêm vào đó, tuổi Ngọ có thể gặp phải những dấu hiệu về sức khỏe như nóng trong người. Vì thế, bản mệnh cần chú ý chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 14/12/2023 hôm nay, tuổi Mùi dễ gặp rắc rối với lãnh đạo. Đôi bên mâu thuẫn với nhau vì những quan điểm trái ngược. Thậm chí, bản mệnh còn tự đẩy mình vào thế bí do những suy nghĩ rối rắm và chồng chéo.

Đây là lúc con giáp này cần bình tĩnh lại và hạ cái tôi xuống để có thể lắng nghe quan điểm của người khác. Muốn tìm ra phương hướng cho bản thân, bản mệnh cần xác định rõ điều mình cần làm trong thời điểm này là gì chứ đừng nên bận rộn vô mục đích.

Về mặt tình cảm, người độc thân có thể tìm được một người có tâm hồn đồng điệu với mình. Hai người nên dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu thêm về nhau, chắc chắn quan hệ đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 14/12/2023 hôm nay, tuổi Thân có tin vui tài lộc báo về. Bản mệnh có thể được nhận tiền bất ngờ do may mắn hoặc do những khoản đầu tư trước đó. Hãy có cách sử dụng đồng tiền đúng đắn, đừng nên chi tiêu phung phí.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có những suy nghĩ thiếu thực tế về tình yêu. Con giáp này dễ rung động và đưa ra nhiều ảo tưởng nên dù bản mệnh có vội vàng đến với ai thì tình cảm cũng khó lâu bền.

Nếu đã tìm được nửa kia, đôi khi bản mệnh lại nảy sinh ý nghĩ trốn tránh người ấy. Dường như tình cảm của đôi bên đang dần có dấu hiệu lạnh nhạt, con giáp này cảm thấy ngột ngạt vì những yêu cầu quá đáng của nửa kia.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn