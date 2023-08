Tử vi ngày 12/8/2023: Tuổi Mão biến cố bất ngờ, tuổi Thân nói được làm được

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 12/8/2023 hôm nay, công việc tuổi Dần không đến nỗi tệ. Con giáp này có thêm nghề tay trái hoặc làm công việc tự do thì nhận thêm được rất nhiều may mắn. Buôn bán đắt hàng nhờ tính tình xởi lởi vui vẻ, không khó chịu với khách nên ai cũng thích mua hàng.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 12/8/2023 hôm nay, công việc của tuổi Sửu khởi sắc hơn hẳn. Người đang chờ tin tức xin việc, thi cử hoặc thăng quan tiến chức thì sẽ nhận tin tốt. Tâm trạng phơi phới cùng sự nhiệt huyết, hăng say giúp bản mệnh có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 12/8/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Mão dễ gặp biến cố bất ngờ. Con giáp này phải giữ miệng kẻo mang họa vào thân, đặc biệt là người làm công chức, kinh doanh. Tốt nhất bản mệnh nên làm tốt nhiệm vụ của mình, không sân si.

Vận trình tài lộc của con giáp này may mắn hơn người. Dù gặp khá nhiều khó khăn trong chuyện tiền bạc nhưng may mắn là bản mệnh vẫn còn người nhà chống lưng. Đi làm ăn xa có của ăn của để, một phần cũng là do tuổi Mão chăm chỉ tích góp, không tiêu xài bừa bãi.

Vận trình tình cảm ổn định. Cả bản mệnh và nửa kia hãy tìm cách làm mới mối quan hệ của mình bằng những ý tưởng và trải nghiệm táo bạo hơn. Là con giáp sống biết điều, bắt đầu gây dựng được nhiều mối quan hệ bạn bè, làm ăn nhiều hơn trước đây.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 12/8/2023 hôm nay, công việc của Thìn khá trắc trở. Con giáp này nên cẩn thận để không dính vào chính quyền, kiện tụng, đấu đá ở chỗ làm. Đừng nghe đồng nghiệp xúi bậy, chỉ tin vào bản thân mình, kiềm chế nóng nảy hết mức có thể trước khi mọi mâu thuẫn bị vỡ lẽ ra.

Trên phương diện tài chính, tiền vào nhiều hơn tiền ra, ít phải chi tiêu hơn mọi ngày. Tiền bạc ổn định do công việc chính và công việc làm thêm đều rất ổn. Có lẽ sự thông minh và khéo léo của bản mệnh là lợi thế lớn nhất trong công việc.

Vận tình tình cảm lại không êm đềm. Nay bản mệnh cũng nên giữ miệng chứ rất dễ nói một vài điều khiến cho người khác cũng cảm thấy phật ý. Mâu thuẫn nhỏ nhưng rất mất thời gian giải quyết, con giáp này phải tiết chế cảm xúc của mình.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 12/8/2023 hôm nay, tuổi Tỵ làm kế toán, tài chính hoặc những công việc liên quan đến tiền bạc, xổ số sẽ may mắn hơn mọi ngày. Cứ cố gắng từng chút một, đừng nghe theo lời rủ rê của người khác thì sau này công việc sẽ như ý muốn.

Tiền bạc là điểm đáng lưu ý nhất trong ngày này. Tuổi Tỵ tuyệt đối đừng cho người khác vay tiền hay bỏ tiền ra để giúp người khác, toàn làm ơn mắc oán mà thôi. Ngày này cũng không nên tiến hành những việc cần đến số tiền lớn bởi không có sự may mắn.

Điểm sáng trong ngày là chuyện tình cảm, con giáp này rất được lòng mọi người xung quanh. Con giáp sống biết điều, thoáng tính, ăn ở hiếm khi mất lòng ai. Tuổi Tỵ cũng hiếm khi để bụng những chuyện lặt vặt nên vợ chồng thi thoảng mới có xích mích nhỏ.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân