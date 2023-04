Tử vi ngày 12/4/2023: Tuổi Mão ăn nên làm ra, tuổi Tỵ kẻ xấu rình rập

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 12/4/2023 hôm nay, tuổi Tý ngồi không cũng có nguy cơ gặp rắc rối trong công việc khá cao. Nhiều người có ý định thôi việc vì ức chế hoặc cảm thấy không còn phù hợp với công việc hiện tại.

Vận trình tài lộc cũng có dấu hiệu ổn định hơn sau bao ngày sóng gió. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, con giáp này nên đăng ký một lớp học bơi hoặc yoga để giúp cơ thể dẻo dai khỏe mạnh hơn, đừng ném tiền vào thú vui mua sắm quá nhiều.

Bù lại, vận trình tình cảm hài hòa nên con giáp này đỡ vất vả hơn. Đối phương và gia đình luôn quan tâm và chăm sóc bản mệnh hết mình, vì thế hãy giữ chặt người ấy trong tay mình.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân



Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 12/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Sửu làm chức vụ cao sẽ may mắn hơn một chút. Người nào đang làm nghề tự do, học thêm thì nên khiêm tốn và có chí tiến thủ nếu không bản mệnh sẽ đi lùi so với những người xung quanh.

Vận trình tài lộc có phần ảm đạm nên việc chi tiêu khá chật vật hơn mọi ngày. Con giáp này phải chi khá nhiều cho những việc nhỏ trong nhà và cho người thân. Tiền kiếm ra được hôm nay không tiết kiệm được.

Bù lại, vận trình tình cảm rất mặn nồng. Tình cảm ngọt ngào khiến bản mệnh có thêm nhiều động lực trong công việc. Nửa kia và bản mệnh đều đang nỗ lực hết mình cho tương lai của cả gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 12/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Dần khá chông chênh. Tuy nhiên trong những việc may rủi thì lại có lộc. Người làm công việc khác thì chật vật, khó lòng được yên thân.

Vận tài lộc sinh sôi nảy nở, tuổi Dần là người có đầu óc làm ăn nên hiếm khi để túi tiền cạn kiệt. Dần có tính hay sốt ruột nên cày cuốc kiếm tiền thì không ai bằng, vì vậy nên mới có của ăn của để.

Tình cảm cũng có chiều hướng đi lên. Với người độc thân thì đây cũng là thời điểm vô cùng thích hợp để tỏ tình. Bản mệnh có thể tận dụng thời cơ tốt này để mời đối phương đi chơi hoặc thưởng thức những món thật ngon.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi