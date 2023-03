Tử vi ngày 1/4/2023: Tuổi Dậu bớt phần áp lực, tuổi Hợi may mắn đang tới

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 1/4/2023 hôm nay, tuổi Tý phải hết sức cẩn thận trong lời ăn tiếng nói kẻo ảnh hưởng đến công việc mình đang làm, vị trí mình đang nắm giữ. Càng khiêm tốn thì bản mệnh càng bớt được xui xẻo.

May mắn là vận tài lộc của con giáp này nảy nở như hoa mùa xuân. Người đi làm ăn xa thì may mắn bình an, có của dư của để gửi về cho gia đình và chăm sóc bản thân. Nếu có kế hoạch kinh doanh thì tuổi Tý nên chuẩn bị từ nay.

Vận trình tình cảm lại kém may mắn hơn, ngày về chung một nhà của những đôi yêu lâu không còn xa nhưng vẫn xảy ra cãi vã. Người độc thân thì hay được bạn bè yêu quý và giới thiệu cho những đối tượng tiềm năng nhưng khá kén chọn.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 1/4/2023 hôm nay không có lợi cho tuổi Sửu đang làm chức cao. Con giáp này vẫn khá ì ạch và thiếu chí tiến thủ. Nếu muốn thành công thì phải mạnh mẽ và chiến đấu nhiều hơn nữa.

Vận tài lộc không có dấu hiệu giảm sút. Gần đây bản mệnh không còn chi tiền cho những chuyện không đâu. Ví tiền ngày càng ổn định hơn. Thêm vào đó làm tới đâu ra tiền tới đó.

Trên phương diện tình cảm, các cặp đôi yêu thương nhau nhiều hơn. Còn đối với hội độc thân thì hôm nay lại là ngày bình yên không chút sóng gió, tự do tự tại hơn mọi khi.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 1/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Dần khởi sắc. Những người làm việc càng vất vả thì công lao nhận lại càng to lớn. Công việc trong ngày luôn luôn trôi chảy theo ý bản mệnh muốn.

Tài lộc lại không thể bình ổn, dễ có mất mát, trộm cướp xảy ra. Một phần cũng là do con giáp này hơi lơ là nên dễ mất của. Vốn rất vất vả kiếm được đồng tiền, nên tuổi Dần hãy cố gắng thận trọng hơn.

Thêm vào đó, con giáp này được nhắc nhở đừng để bị người khác, nhất là đồng nghiệp, lợi dụng lòng tốt. Với chuyện tình cảm, nếu bản mệnh và nửa kia không để cho tiền bạc xen vào giữa thì sẽ không có rắc rối nào phát sinh.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi