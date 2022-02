Năm 2022 đối với người tuổi Dậu, vận thế không tệ, có thể nói là hanh thông, mỹ mãn. Trong năm mới này, Dậu ít bị ảnh hưởng, lại được các sao tốt chiếu mệnh nên cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn. Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng tốt đẹp, người độc thân có khả năng thoát khỏi cảnh cô đơn, người đã có gia đình thì tình cảm hài hòa, ngọt ngào.

Tử vi tuổi Dậu năm Nhâm Dần 2022

Bước sang năm 2022, người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn. Sự nghiệp và tài lộc phát triển tốt nhất. Bạn lại nhận được sự hỗ trợ của hai sao quý nhân Tử Vi và Long Đức. Sao Tử Vi chủ về tài vận cá nhân, có quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu có thể trổ tài, được sếp trọng dụng. Long Đức là sao chủ hóa giải khó khăn, tranh chấp, có thể mang đến quý nhân cho người tuổi Dậu, giúp giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống và công việc.

Cần lưu ý các hung tinh năm nay gồm Bạo Bại, Dương Nhận, Sát Hung, Thiên Ách giao thoa, không tốt cho tài lộc và sức khỏe, có thể gây bị thương, tai nạn đổ máu, từ đổ máu nhẹ đến nặng phải phẫu thuật, nguy hiểm đến tính mạng.

Người tuổi Dậu năm nay cũng có thể thường xuyên gặp chuyện sợ hãi lớn nhỏ, tinh thần sa sút, thất vọng. Xét về tổng thể, vận thế của người tuổi Dậu năm 2022 vẫn tốt, chỉ cần đề phòng sao xấu và mượn lực quý nhân phù trợ là có thể biến vận rủi thành may.

Tử vi năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Dậu.

Tài lộc của người tuổi Dậu năm 2022

Bước sang năm 2022, người sinh năm Dậu sẽ có phúc khí, sao Tử Vi và Long Đức nhập mệnh sẽ có lợi cho sự nghiệp. Người tuổi Dậu có thể dựa vào những ngôi sao may mắn này để làm ăn phát tài. Khi hung tinh tấn công thì có thể mang đến vận xui nhất định, người làm ăn không nên tham gia các dự án đầu tư có tính rủi ro cao kẻo sẽ gặp họa phá tài bất ngờ.

Người làm văn phòng năm 2022 nên chú ý quản lý tài chính. Người tuổi Dậu làm ăn nên biết cân nhắc, chớ vô độ, nếu không có thể gặp kiện cáo, tù tội.

Sự nghiệp của người tuổi Dậu năm 2022

Bước sang năm 2022, với sự hỗ trợ của nhiều sao tốt, vận may sự nghiệp của người tuổi Dậu vô cùng mạnh mẽ. Cả sao Tử Vi và Long Đức đều liên quan đến sự nghiệp, không chỉ có thể mang lại may mắn cho người tuổi Dậu mà còn có tác dụng hóa giải vận rủi, biến thành may mắn.

Những người tuổi Dậu giữ chức vụ cao được sự trợ giúp của hai ngôi sao này thì tài năng lãnh đạo được thể hiện một cách hiệu quả, họ có ý tốt với cấp dưới, ươm mầm được nhiều nhân tài có năng lực cho công ty.