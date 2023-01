Từ ứng dụng sinh học cho đến cuộc diệt chủng tại châu Âu

Sự giết chóc bắt đầu với trẻ em “khuyết tật” dưới ba tuổi, nhưng đến tháng 9 năm 1939 đã nhẹ nhàng mở rộng sang đối tượng trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên phạm pháp bị lùa êm ái vào bản danh sách kế tiếp. Trẻ em Do Thái bị đưa vào tầm ngắm với tỉ lệ hoàn toàn bất cân xứng - bị kiểm tra bắt buộc bởi các bác sĩ nhà nước, bị gán cho “bệnh di truyền”, và bị tiêu diệt, thông thường với những lý cớ vặt vãnh nhất. Tháng 10 năm 1939, chương trình được mở rộng với cả người trưởng thành. Một ngôi biệt thự tráng lệ - số 4 đường Tiergartenstrasse ở Berlin - được chọn làm đại bản doanh chính thức của chương trình thủ tiêu êm dịu. Chương trình cuối cùng đã được gọi là Aktion T4, theo địa chỉ của ngôi biệt thự. [...]

Để làm an lòng các gia đình rằng cha mẹ hoặc con cái họ đã được đối xử và chữa trị thích đáng theo thứ tự nguy cấp, bệnh nhân thường được đưa đến các cơ sở tạm giữ trước hết, sau đó bị bí mật chuyển tới Hadamar hoặc Brandenburg để hủy diệt. Sau cái chết êm dịu, hàng ngàn giấy chứng tử giả đã được cấp phát, dẫn ra đủ thứ nguyên nhân tử vong lạ đời - một số trong đó cực kỳ ngớ ngẩn. [...] Năm 1941, Aktion T4 đã hủy diệt gần một phần tư triệu đàn ông, đàn bà, và trẻ em. Luật triệt sản đã đưa lên bàn mổ khoảng 400.000 ca triệt sản cưỡng bức giữa những năm 1933 và 1934. [...]

Rốt cuộc, chương trình thanh trừng “bệnh di truyền” của đảng Quốc xã chỉ là khúc nhạc dạo đầu của một cuộc hủy diệt khủng khiếp hơn sắp xảy ra. Nghe có vẻ ghê rợn, sự hủy diệt kẻ điếc, mù, câm, què quặt, tàn tật, và đần độn chẳng thấm tháp gì so với những nỗi kinh hoàng phía trước – cuộc thảm sát 6 triệu người Do Thái trong nạn diệt chủng Holocaust; 200.000 người Gypsy; vài triệu công dân Xô viết và Ba Lan; và vô số kể người đồng tính, trí thức, nhà văn, nghệ sĩ, và những người bất đồng chính kiến. Nhưng người ta không thể tách bạch giai đoạn thực tập của sự độc ác với hiện thân hoàn toàn thuần thục của nó; chính ở trong trường mầm non của sự man rợ ưu sinh này mà đảng Quốc xã đã học được những ngón nghề cơ bản của nó.

Từ genocide (diệt chủng) có cùng gốc từ với gen - và vì lý do chính đáng: những người Quốc xã đã sử dụng vốn từ vựng của gen và di truyền học để triển khai, biện minh, và duy trì chương trình nghị sự của mình. Ngôn ngữ phân biệt đối xử về di truyền đã dễ dàng bị vân vê thành ngôn ngữ của sự hủy diệt chủng tộc. Sự phi nhân hóa người bệnh tâm thần và tàn tật thể chất (“họ không biết suy nghĩ hay hành động như chúng ta”) là một màn khởi động cho sự phi nhân hóa người Do Thái (“họ không suy nghĩ hay hành động như chúng ta”).

Chưa bao giờ trong lịch sử, và chưa bao giờ với sự nham hiểm đến thế, gen di truyền đã bị dễ dàng đánh đồng với nhân dạng, nhân dạng với sự khiếm khuyết, và sự khiếm khuyết với sự hủy diệt.