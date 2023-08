Từ tranh cãi Anh Thư - Vũ Thu Phương đến nghi vấn Hà Hồ cạch mặt Hương Giang: Gameshow vui thôi đừng drama quá!

Showbiz Việt đang trở lại giai đoạn nở rộ hàng loạt cuộc thi tài năng trên truyền hình với những thương hiệu đình đám như The Face Vietnam, Rap Việt, The New Mentor… Cùng với việc được khán giả đón nhận nồng nhiệt vì yếu tố chuyên môn, các chương trình này cũng liên tục đem đến những màn drama không hồi kết giữa giám khảo, thí sinh và cả ban tổ chức chương trình.

Tiêu biểu nhất gần đây là những màn đối đáp cực căng hậu chung kết The Face Vietnam 2023, khi kết quả cuộc thi trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến nghi ngờ ban tổ chức đã dàn xếp Quán quân từ trước sau khi stylist Lê Minh Ngọc đăng chúc mừng HLV Anh Thư và học trò Tú Anh 45 phút trước khi chương trình công bố người thắng cuộc. Drama của The Face Vietnam 2023 sau đó tiếp tục kéo dài khi các huấn luyện viên liên tục đăng các bài viết từ ẩn ý, đến chỉ trích trực tiếp lẫn nhau trên mạng xã hội hay tại sự kiện.

"Gameshow mà không drama như món ăn thiếu gia vị"

Những câu nói tương tự như vậy từ lâu đã trở thành "định kiến" trong suy nghĩ của khán giả đam mê theo dõi các chương trình thực tế. Người ta đã dần quen với việc gameshow không thể thiếu những ồn ào bên lề đi kèm. Nó giống một thứ gia vị cho các món ăn thêm phần hấp dẫn. Việc các giám khảo, huấn luyện viên "cà khịa" nhau ngay trên sóng truyền hình để tạo dư luận, tăng độ bàn tán của cuộc thi xuất hiện nhan nhản. Mỗi lần các chương trình lên sóng, việc theo dõi và ủng hộ cho thí sinh xứng đáng thắng cuộc cũng chỉ là phụ, người ta lại chủ yếu chuẩn bị tâm thế hóng drama của những khách mời nổi tiếng, xem hôm nay ai đối đầu với ai, ai mang ai lên mặt báo.

Ngay trong trường hợp của The Face Vietnam 2023, drama đã trở thành thứ không thể thiếu ngay từ tập đầu tiên chứ không phải chờ đợi đến chung kết. Khi chương trình mới lên sóng, netizen đã lập tức bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi giữa 4 huấn luyện viên của chương trình liên quan đến việc ai được chọn đứng giữa khi quay hình hiệu.