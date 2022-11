Tự tiêm thuốc để làm đẹp, cô gái trẻ tử vong

Chiều 15/11, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) thông tin đang xác minh, làm rõ vụ một cô gái trẻ hành nghề spa tử vong nghi do tự tiêm thuốc để làm đẹp.



Theo thông tin ban đầu, tối 14/11, H.T.H.T (27 tuổi) tự tiêm thuốc vào bụng để làm đẹp. Sự việc diễn ra tại nhà mẹ ruột của H.T.H.T ở ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.



Khi vừa tiêm thuốc xong, chị T có biểu hiện co giật, ngã xuống nền nhà tắm. Người thân đưa chị T đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến sáng 15/11, nạn nhân đã tử vong.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân

Theo chẩn đoán của bác sĩ, nạn nhân bị ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện nghi do phản ứng phản vệ mức độ nặng thuốc tân dược chưa rõ loại. Trước đó, H.T.H.T học nghề thẩm mỹ ở TPHCM và sau đó hành nghề thẩm mỹ, làm đẹp tự do ở Bình Phước. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.