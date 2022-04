Từ thi thể cạnh xe môtô, xóa sổ băng cướp nghiện ma túy

Ngoài Tuấn và các đối tượng chủ chốt, Phòng Cảnh sát hình sự còn tập trung đấu tranh với các đối tượng liên quan về hành vi không tố giác tội phạm và mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc bắt đầu từ chiều tối 24/3, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh nhận được trình báo của người dân về việc phát hiện một thi thể tại khu vực bờ kè sông Rạch Dứa, đoạn thuộc tổ 1A, ấp 4B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Nạn nhân khoảng 40-45 tuổi, trên người có một vết thương ở đùi phải.

Cách nạn nhân khoảng 2-3m là chiếc xe gắn máy cũ nát, BKS màu xanh đã mờ. Biển số này được xác định là ở Bình Phước. Ngoài ra, hiện trường còn có mũ bảo hiểm, dép, đôi giày vải… Hiện trường có dấu hiệu của việc giằng co ẩu đả. Các dấu vết tại hiện trường cho thấy nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại nên Công an huyện Củ Chi đã báo cáo vụ việc lên Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.