Tư thế ngủ “đầu hàng" của bé tiết lộ những sự thật thú vị, khi đã hiểu tại sao thì bố mẹ đừng ép con thay đổi

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một câu chuyện khá thú vị, một người mẹ tên là Lele đã đăng một bức ảnh con gái nhỏ của mình ngủ trong tư thế đáng yêu là giơ cả 2 tay lên cao quá đầu. Lele kể rằng mỗi khi đi ngủ cô bé đều có tư thế như vậy, người mẹ nhìn con cũng thấy dễ thương nhưng người bố khi đi công tác về nhìn thấy con ngủ như vậy lại thốt lên: “Sao con gái lúc nào ngủ cũng như đầu hàng vậy? Có khi nào sau này con con sẽ luôn đầu hàng trước khó khăn không?”.

Nghe chồng nói vậy, Lele chột dạ vội nắm lấy tay con gái nhét vào trong chăn nhưng chỉ một lúc sau cô bé lại giơ tay lên như lúc trước. Lele nói rằng bố cô bé thậm chí đã không ngủ cả một đêm chỉ để canh và hạ tay con gái xuống khỏi tư thế đầu hàng…

Câu chuyện khiến không ít người thích thú bàn tán, hơn nữa rất nhiều người kể rằng con nhỏ nhà họ cũng thường như vậy, hóa ra đây là hiện tượng rất phổ biến ở trẻ nhỏ.

Vì sao trẻ thích ngủ "đầu hàng"?

Chắc hẳn không ít người sẽ đặt câu hỏi này khi thấy con mình thường xuyên ngủ với tư thế giơ tay lên đầu. Theo những người có kinh nghiệm nhận định thì đây thực ra chỉ là thói quen và cách tự bảo vệ của trẻ. Cụ thể:

Lý do 1: Bé đã quen với tư thế này khi còn trong bụng mẹ

Bạn phải biết rằng đứa trẻ không có đủ không gian trong bụng mẹ để xoay chuyển cơ thể tùy thích, đặc biệt là sau tam cá nguyệt thứ ba, khi kích thước của nó lớn lên, không gian trong tử cung ngày càng nhỏ lại, bé thường chỉ nằm ở 1 tư thế nhất định.

Chính vì vậy sau khi ra đời, nhiều trẻ sơ sinh vẫn giữ thói quen nằm ngủ như trong bụng mẹ và tư thế giơ 2 tay lên đầu hay co quắp chân tay như một con ếch rất thường gặp. Đó là do trẻ đã quen với tư thế này khi còn trong bụng mẹ và cảm thấy thoải mái hơn, an toàn hơn khi tiếp tục nằm ngủ như vậy. Đây đơn giản chỉ là một vấn đề của thói quen.