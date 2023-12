Từ tháng 9/2026 Việt Nam sẽ tắt sóng 2G

Phân tích của đại diện Cục Viễn thông cũng chỉ ra rằng, nếu tắt sóng 2G và 3G, trên mạng sẽ chỉ còn công nghệ 4G. Khi đó, hạ tầng viễn thông của nhà mạng sẽ được dùng cho 5G, đồng thời sẽ có cơ hội để đến năm 2030 có thể khai thác 6G, khi công nghệ này đã chín muồi.

Đề cập đến sự tham gia của các nhà mạng, đại diện Cục Viễn thông cho biết thêm, sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TT&TT, các nhà mạng đã rất tích cực trong việc xây dựng kế hoạch tắt sóng 2G.

Đến tháng 9/2024, các điện thoại chỉ có 2G sẽ không được sử dụng trên mạng lưới. Bộ TT&TT cũng đã ban hành Thông tư quy định cấm nhập khẩu, lưu thông điện thoại chỉ có kết nối 2G.

“Vòng đời thiết bị 2G Only thường chỉ 3 năm. Các đơn vị trong Bộ TT&TT đã rà soát, yêu cầu các đơn vị kinh doanh không nhập khẩu thiết bị này. Do vậy các thiết bị 2G Only đã giảm dần trên mạng lưới”, đại diện Cục Viễn thông chia sẻ.

Ngoài ra, trong chương trình viễn thông công ích, Bộ TT&TT cũng đã tham mưu Chính phủ phê duyệt khoản hỗ trợ các hộ gia đình ở vùng sâu vùng xa, hộ nghèo để chuyển đổi thiết bị đầu cuối 2G sang thiết bị thông minh.

Một số tỉnh cũng muốn phổ cập điện thoại thông minh cho người sử dụng, thông qua chương trình hỗ trợ, từ đó triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để người dân khai thác, sử dụng.