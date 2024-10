Tứ tấu Bond nói tiếng Việt, mặc áo dài biểu diễn ở Hà Nội

Gần 4000 khán giả phấn khích khi tứ tấu Bond mặc áo dài trình diễn, giao lưu bằng tiếng Việt trong đêm diễn "Bond Live in Vietnam" ở Hà Nội. Tối 5/10, đêm nhạc duy nhất của show Bond Live In Vietnam diễn ra thành công tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với khán phòng chật kín khán giả. Tứ tấu dàn dây nổi tiếng Bond mặc áo dài trong đêm diễn "Bond Live in Vietnam". Sau Kenny G, show diễn thứ 2 của chuỗi sự kiện Good Morning Việt Nam Good Morning Việt Nam do Báo Nhân dân và IB Group Vietnam tổ chức tiếp tục đón lượng khán giả đông kỷ lục thuộc nhiều thế hệ đến với sân khấu concert lớn nhất thế giới của tứ tấu dây đến từ nước Anh - nổi tiếng toàn cầu hơn 2 thập kỷ qua. Dù ban tổ chức chương trình trước đó hé lộ về việc Bond sẽ mặc áo dài khi trình diễn nhưng hàng ngàn khán giả có mặt rất bất ngờ, phấn khích khi 4 cô gái xuất hiện trên sân khấu với tà áo dài truyền thống Việt Nam cùng những gam màu nổi bật. Nhóm thể hiện loạt bản hit làm nên tên tuổi như "Elysium", "Duel", "Shine", "Allegretto", "Viva",... Vẫn là Bond đầy năng lượng và bốc lửa trên sân khấu nhưng lần này rất khác trước đó bởi nhóm mặc áo dài kín đáo mà vẫn gợi cảm khi chơi đàn. Trên nền nhạc và phần biểu diễn cực nhiệt của Bond là hình ảnh những di tích nổi tiếng của Hà Nội, những địa danh nổi tiếng, hình ảnh văn hoá đặc trưng của Việt Nam với Nhà Rông, cồng chiêng Tây Nguyên... Sau khi làm khán giả phấn khích với hai bản nhạc Elysium, Duel quen thuộc, thành viên Bond nói xin chào bằng tiếng Việt. Họ hỏi thăm khán giả có khoẻ không như lời chào hỏi sau thời gian dài không gặp, ít nhất là 8 năm sau lần diễn gần nhất của nhóm ở Việt Nam. Bond hỏi khán giả thấy thế nào khi họ mặc trang phục diễn và nói: "Chúng tôi yêu áo dài Việt Nam" và tiết lộ sẽ mang trang phục này về Anh. Nhóm hứa hẹn buổi diễn sẽ rất nhiệt huyết, bao gồm những bản nhạc gắn với Bond từ những ngày đầu thành lập đến nay, mong khán giả có thể ngồi thưởng thức tới cuối. Nhóm bày tỏ sự yêu thích với tà áo dài Việt Nam. Nếu như show Kenny G năm ngoái sâu lắng thì lần này show rất sôi động với âm nhạc của Bond. Quả thật trong 80 phút, các cô gái của Bond dù không còn trẻ nhưng vẫn thổi bùng sân khấu bằng những giai điệu và phong cách sôi động, không để khán giả để lãng phí giây phút nào mà cuốn theo âm nhạc đầy năng lượng của họ. Với bàn tay của đạo diễn Phạm Hoàng Nam, sân khấu của Bond Live in Vietnam hiện đại và bắt mắt với tông màu nóng để phù hợp với âm nhạc bùng nổ của nhóm. Phần hình nền sân khấu được chuẩn bị công phu, không chỉ ăn nhập với nhạc của nhóm mà còn cài cắm cả những hình ảnh mang đậm chất Việt như tháp Chăm, Chùa Cầu Hội An... có ý nghĩa lớn trong việc quảng bá hình ảnh và văn hoá Việt Nam ra thế giới. Nhờ sự kết hợp ăn ý giữa Bond và ê-kíp Việt Nam mà khán giả Hà Nội được tham dự một concert đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn mang đậm màu sắc Việt Nam. Ngoài ra, nhóm còn khiến khán giả thích thú khi gửi lời chào bằng tiếng Việt. Trong buổi diễn lần thứ 3 này của nhóm ở Việt Nam, khán giả được thưởng thức những bản nhạc nổi tiếng nhất của Bond như: Shine, Allegretto, Viva - một trong những bản nhạc được nghe nhiều nhất và nổi tiếng nhất của nhóm. Khác với những show diễn thông thường, trong lúc chờ Bond thay trang phục, BTC quyết định phát đi những hình ảnh kinh hoàng do cơn bão Yagi gây ra hồi đầu tháng 9 vừa qua. Cùng với đó là chia sẻ của các thành viên nhóm về cảm xúc của họ khi chứng kiến những hình ảnh đau lòng và niềm vui của Bond khi chương trình lần này dành toàn bộ doanh thu từ bán vé để ủng hộ các nạn nhân của cơn bão. Sau 6 tiết mục ấn tượng trong trang phục áo dài, 4 thành viên của Bond gồm: Tania Davis (violin), Eos Counsell (violin), Elspeth Hanson (viola) và Gay-Yee Westerhoff (cello) xuất hiện trở lại trên sân khấu với những bộ váy hiện đại và bốc lửa vốn đã trở thành thương hiệu của họ. Khó tưởng tượng sau hơn 2 thập kỷ ra mắt, Bond vẫn bùng nổ, trẻ trung và quyến rũ như vậy còn âm nhạc thì không thay đổi so với ngày đầu. Nhóm cũng rất chú trọng việc giao lưu với khán giả ở quãng nghỉ giữa các tiết mục và thi thoảng nói vài câu tiếng Việt cơ bản khiến ai cũng thích thú. Trên nền những giai điệu kinh điển của Viva và sự hỗ trợ của 4 vũ công nam với màn nhảy ấn tượng, Bond đã có màn diễn live không thể bùng nổ hơn. Trên sân khấu, có thể thấy 4 thành viên thay đổi vị trí đứng và di chuyển liên tục. Tiết mục Rondo có sự hỗ trợ của 2 cặp vũ công nam - nữ đã mang tới màn trình diễn không thể hút hơn của Bond. Tứ tấu tiếp tục chứng minh đẳng cấp số 1 ở thể loại nhạc cổ điển giao thoa khi khoe kỹ thuật đỉnh cao khi chơi concerto Summer và Winter của Vivaldi. Đây là tổ khúc nổi tiếng nhất thế giới nhạc cổ điển, từng được những dàn nhạc lớn nhất và danh tiếng nhất thế giới biểu diễn. Vẫn là những giai điệu quen thuộc trong tổ khúc Bốn mùa nhưng lần này được thể hiện rất khác, mới mẻ và sôi động trên sân khấu khi 4 thành viên không chỉ chơi nhạc điệu nghệ mà còn trình diễn bốc lửa trên sân khấu. Tiết mục Explosive thực sự bùng nổ ở cả khía cạnh âm nhạc, trình diễn lẫn visual ấn tượng cực kỳ ăn nhập với bản nhạc. Tuy nhiên bất ngờ hơn cả là Bond đã cover lại Bad Romance - ca khúc có thể nói là nổi tiếng nhất của Lady Gaga với phong cách sôi động và vô cùng mới mẻ. Một ca khúc ma mị và phá cách của Lady Gaga đã được khoác chiếc áo mới nhờ 4 cô gái của Bond. Tứ tấu Bond đã khép lại đêm diễn ở Hà Nội và chuẩn bị thực hiện MV quảng bá Việt Nam. Cuối cùng, giai điệu Victory - tác phẩm nổi tiếng nhất của nhóm - làm thoả lòng người hâm mộ chờ đợi bấy lâu. Sau đó, để đáp lại tình cảm của khán giả Việt Nam, Bond đã chơi thêm 2 bản nhạc gồm Hungarian và Samba và khép lại show diễn thành công hơn mong đợi. Sau khi kết thúc đêm diễn, Bond sẽ có một ngày được nghỉ ngơi trọn vẹn trước khi di chuyển tới địa điểm quay MV tại một địa điểm bí mật vào ngày 7/10 trước khi trở lại Anh vào ngày 8/10 kết thúc tour diễn tại Việt Nam. Lê Chi