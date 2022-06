Từ tai nạn của Anita Alvarez, những lần VĐV bơi lội…chết đuối

Kenneth To sinh ra tại Hồng Kông nhưng lớn lên tại Úc. Anh được thế giới biết đến tại Olympic trẻ 2010 ở Singapore khi giành đến 6 huy chương các loại, trong đó có HCV cự ly 4x100m tiếp sức. Anh cũng từng giành 3 huy chương tại giải vô địch thế giới FINA 2012. Anh cũng tham dự ĐH thể thao khối Thịnh vượng chung 2014 và giành HCV cự ly bơi tiếp sức 4x100m cho Úc.

Niềm hi vọng của bơi lội Hồng Kông tại Olympic Tokyo 2020 đã qua đời trước khi ngày hội ở Nhật khai cuộc.

Kenneth To

...và sau đó quay trở về thi đấu cho Hồng Kông.

Năm 2016 Kenneth To đổi quốc tịch để thi đấu cho Hồng Kông và trở thành niềm hi vọng tại Olympic Tokyo 2020. Kenneth To giữ 17 kỷ lục bơi của Hồng Kông và tham gia chương trình tập huấn kéo dài 3 tháng tại ĐH Florida.

Cái chết của Kenneth To là mất mát lớn với bơi lội Hồng Kông.

Năm 2019, Kenneth To bất ngờ qua đời trong một buổi tập, ở tuổi 26. Chàng trai này báo cáo với các HLV là mình cảm thấy không được khỏe, nhưng sau đó lại quay trở lại để thực hiện tiếp các bài tập và bất động, chìm xuống đáy.

Kenneth To được vớt lên đưa ngay đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Khám nghiệm tử thi đã phát hiện ra To bị “phù phổi” và “xung huyết”.

Mikkhail Mukhodinov - 2018

VĐV trẻ của Nga bất ngờ qua đời ngay sao khi vừa hoàn thành xong cự ly 200m bơi ngửa tại Cung thể thao Olimp. Lúc đó Mukhodinov chưa tròn 18 tuổi.

Mikkhail Mukhodinov qua đời khi chưa tròn 18 tuổi.

Ngay khi vừa lên khỏi hồ, Mukhodinov đã ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh. Cựu vô địch thế giới bơi bướm Nikolai Skvortsov cùng nhiều người khác lao đến đỡ cậu bé dậy. Nhân viên y tế được huy động để cấp cứu nhưng Mukhodinov đã tử vong.

Nguyên nhân cái chết được xác định là đau tim đột ngột và co thắt phế quản do gắng sức. HLV của Mukhidinov còn quả quyết rằng ngày hôm trước cậu học trò đã vượt qua kiểm tra y tế và đạt kết quả tốt.

Mukhodinov được đánh giá là tài năng trẻ triển vọng của bơi lội Nga khi đã phá nhiều kỷ lục tại các giải trẻ từ năm 2014 và được đánh giá sẽ sớm khoác áo ĐT Nga.