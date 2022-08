Tự sự Serena Williams: Bây giờ tôi chọn gia đình

Có rất nhiều trận đấu tôi đã thắng vì điều gì đó khiến tôi tức giận hoặc ai đó đã “chọc giận” tôi. Nói đúng ra, tôi đã gầy dựng sự nghiệp bằng cách hóa giải tức giận và tiêu cực, biến nó thành điều gì đó tốt đẹp. Venus từng nói rằng khi ai đó nói rằng bạn không thể làm điều gì đó, đó là bởi vì họ không thể làm điều đó. Nhưng tôi đã làm được. Và bạn cũng vậy.

Nếu bạn đã xem “King Richard” (bộ phim tranh giải Oscar dựa trên câu chuyện về cuộc đời Richard Williams, cha của Venus và Serena, do Will Smith thủ vai) sẽ biết lúc nhỏ tôi không giỏi quần vợt lắm. Tôi rất buồn khi không có được tất cả những cơ hội ban đầu mà Venus có được, nhưng điều đó khiến tôi chăm chỉ hơn, biến tôi thành một kẻ chiến đấu mạnh mẽ. Tôi tham dự các giải đấu khắp thế giới cùng với Venus.

Khi cô ấy thua, tôi hiểu tại sao và đoan chắc sẽ không thua theo cách tương tự. Đó là cách tôi bắt đầu tăng nhanh thứ hạng, từ chính những bài học của Venus. Cứ như thể tôi đang chơi các trận đấu của chị ấy vậy. Tôi là một người bắt chước tốt. Lớn lên, tôi cố gắng sao chép Pete Sampras. Tôi yêu Monica Seles và học cô ấy. Tôi quan sát, lắng nghe, rồi tấn công. Khi ai đó nói rằng tôi chỉ là một đứa em gái nhỏ, đó là lúc tôi thực sự bùng nổ.

Bây giờ, giữa quần vợt và gia đình, tôi chọn cái sau

Tôi bắt đầu chơi quần vợt với mục tiêu vô địch US Open. Có người nói tôi không phải là GOAT (Greatest of all time) vì tôi đã không vượt qua kỷ lục 24 Grand Slam của Margaret Court. Sẽ là dối trá nếu tôi nói không muốn. Cứ vào chung kết Grand Slam là tôi nghĩ đến nó nhưng có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều và nó chẳng giúp được gì. Tôi đã có 23 lần, không tệ, thậm chí phi thường. Nhưng bây giờ, nếu phải lựa chọn giữa việc xây dựng lý lịch quần vợt và xây dựng gia đình, tôi chọn cái sau.

Serena và chồng, Alexis.

Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có con. Đã có lúc tôi tự hỏi liệu mình có nên đưa một đứa bé đến thế giới nay hay không? Tôi thiếu tự tin lẫn thoải mái khi ở gần trẻ sơ sinh. Tôi cũng từng nghĩ nếu sinh con, chắc chắn sẽ có người chăm sóc nó 24/7, thật đấy, tôi chắc chắn được hỗ trợ rất nhiều. Thế rồi tôi cũng là một bà mẹ đảm đang đấy, chồng tôi có thể đảm bảo điều đó.