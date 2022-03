Từ sinh viên 'bét lớp', chàng trai Đà Nẵng trở thành nhà nghiên cứu ĐH Oxford

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, trải qua 2 vòng phỏng vấn căng thẳng Xuân Khoa chính thức được nhận vào vị trí nghiên cứu (Postdoc) tại Đại học Oxford. Nhìn lại hành trình của bản thân, anh tâm niệm rằng: “Các bạn trẻ nên có những ước mơ, hoài bão của riêng mình, hãy suy nghĩ về điều đó và bắt tay vào hành động. Không bao giờ là quá trễ. Thành công nào cũng phải trải qua khó khăn, đừng bao giờ từ bỏ”.

Một câu nói của nhà khoa học nổi tiếng Albert Einstein đã truyền cảm hứng cho Xuân Khoa: “A ship is always safe at shore but that is not what it’s built for/Con tàu sẽ luôn được an toàn khi ở trên bờ, nhưng đó không phải mục đích nó được làm ra”. Chính vì vậy anh hy vọng rằng những bạn trẻ hãy bước ra khỏi vùng an toàn chinh phục những hành trình mới, tìm kiếm cơ hội học tập, nâng cao kiến thức.

Lê Xuân Khoa ở ĐH Cambridge

Ngoài những thành tích về học tập và nghiên cứu, Xuân Khoa còn là một người rất đam mê bóng bàn và có nhiều thành tích như huy chương vàng hội khỏe phù đổng thành phố Đà Nẵng năm 2003, giải nhất thành phố mở rộng năm 2011, và giải ba sinh viên toàn quốc năm 2009.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, Xuân Khoa cho hay sẽ tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu về lĩnh vực năng lượng. Khoa cũng mong muốn sẽ trở về, thực hiện ý tưởng cung cấp giải pháp hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng và phát triển các dự án khai thác được tiềm năng về năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Hai điều quan trọng khi xin học bổng tiến sĩ Theo Xuân Khoa, hai điều quan trọng nhất khi xin học bổng thạc sĩ và tiến sĩ là chuẩn bị kỹ đề cương nghiên cứu và chọn người hướng dẫn phù hợp. Anh Khoa cho biết, ở Anh, học bổng thường rất ít nên có thể tìm nguồn từ các giáo sư hay dự án, chính phủ (chẳng hạn học bổng Chevening). Tuy nhiên hãy cân nhắc xem hướng nghiên cứu của giáo sư đó có thật sự phù hợp với định hướng tương lai và đam mê của mình hay không. Bên cạnh đó, Khoa cho rằng việc chuẩn bị kỹ đề cương nghiên cứu là cách thể hiện năng lực, thái độ nghiêm túc trong nghiên cứu và giúp tăng tính thuyết phục của hồ sơ.