Từ Sanchez đến Sancho: Những người đàn ông lạc lối tại Man.United trong thập kỷ lãng phí

Sự xuất hiện của Van Gaal vào mùa hè năm 2014 đã khiến người ta hi vọng đến làn sóng trẻ cho sân Old Trafford. Một trong những ngôi sao trẻ khi đó là Memphis Depay đến từ PSV mang theo sự tự tin cao độ khi nhận lấy chiếc áo số 7. “Tôi tin mình có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” anh nói và so sánh mình với Cristiano Ronaldo. Hai bàn thắng ở Premier League ở mùa đầu tiên và mùa giải thứ hai anh chỉ đá chính một trận, thế là kết thúc.

Anthony Martial ở Man.United lúc này là do anh chẳng có ai mua còn lương thì quá cao để bỏ, chứ sự đóng góp của tiền đạo người Pháp rất ít ỏi. Nhưng lúc anh ta đến, cùng với Rashford, họ được xem là tương lai của CLB dưới thời Van Gaal. Nhưng khi Mourinho tiếp nhận đội bóng, Martial phải cạnh tranh với Rashford để giành một vị trí đá cánh.