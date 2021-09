Tự phát rời TP.HCM, cả nghìn người mắc kẹt ở cửa ngõ về miền Tây lúc nửa đêm

XEM CLIP:

Đầu giờ chiều 30/9, người dân các tỉnh miền Tây tự phát di chuyển trên quốc lộ về quê. Khi qua khỏi cầu Bình Điền khoảng 1km, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19 chặn lại do những người này thuộc đối tượng không được phép di chuyển khỏi địa phương.

Cụ thể, người dân không được tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác trừ trường hợp được ưu tiên theo quy định hoặc được các cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền cho phép đưa, đón người dân của các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương.

Dòng người tự phát rời TP.HCM mắc kẹt ở cửa ngõ về miền Tây lúc nửa đêm

Mặc dù lực lượng chức năng giải thích và vận động người dân quay xe nhưng đám đông vẫn không chấp nhận.

Đến hơn 22h, hàng nghìn người vẫn xếp hàng dài, quốc lộ 1 tê liệt.

0h sáng, lực lượng chức năng phát phiếu để người dân điền thông tin, nguyện vọng về quê. Những phiếu điền thông tin này sẽ được lực lượng chức năng tổng hợp, gửi thông tin về cho các địa phương.