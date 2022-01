Theo Dân Trí đưa tin, ngày 12/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Xuân Hoàng (sinh năm 1985, ngụ Quận 3, TP.HCM) cùng 7 đồng phạm để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.



Trước đó, vào khoảng 15h ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an TP Biên Hòa, Công an huyện Long Thành, Công an huyện Nhơn Trạch và Công an TP.HCM bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của 8 đối tượng nói trên.

Hoàng (thứ 3 từ trái sang) cùng 7 nghi phạm điều hành các đường dây bán dâm. Ảnh: CACC Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều điện thoại, máy tính bảng và hàng chục thẻ tín dụng ngân hàng mà các đối tượng dùng để điều hành mua bán dâm.



Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai tại cơ quan công an rằng đường dây của anh ta hoạt động hoàn toàn online, thuê người quản trị các trang mạng có "hồ sơ" thông tin của các cô gái và trả công bằng tiền ảo perfect money.



Ghi nhận của Doanh nghiệp & Tiếp thị, "tú ông" Nguyễn Xuân Hoàng khai nhận hiện đang quản lý gần 200 gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trung bình mỗi tháng, Hoàng thu lợi bất chính từ hoạt môi giới mại dâm hơn 1 tỷ đồng. Số tiền được cảnh sát thu giữ trong đường dây bán dâm. Ảnh: CACC Khác với những "tú ông" từng sa lưới, Hoàng không phải là người thích khoe khoang, sống ảo, anh ta lựa chọn cuộc sống "ẩn mình".



Trao đổi với Zing, cảnh sát cho hay, Hoàng có vợ và 2 con, từng du học Australia 4 năm nên rất hiểu biết sâu rộng về công nghệ. Sau khi về nước, Hoàng kinh doanh tài chính một thời gian rồi chuyển sang điều hành đường dây bán dâm.



Đường dây của Hoàng hoạt động tinh vi, kín kẽ, chưa từng có người nào biết hoặc thấy chân dung của “tú ông” này. Mọi hoạt động được anh ta điều hành thông qua mạng xã hội. Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Xuân Hoàng. Ảnh: Báo Đồng Nai Hầu hết các "đàn em" của Hoàng đều là người rành công nghệ. Tự mỗi người đăng tải hình ảnh khỏa thân của gái gọi trong đường dây của mình lên web để rao. Khi khách có nhu cầu, họ liên hệ và thỏa thuận giá trực tiếp với các gái gọi. Giá cả mỗi lần bán dâm dao động từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng.



Các cô gái phải trả cho Hoàng 3-8 triệu đồng mỗi tháng. Với số lượng khoảng 200 người, Hoàng dễ dàng đút túi một tỷ đồng/tháng.



Bên cạnh đó, Hoàng liên tục tuyển gái bán dâm. Các cô gái khi muốn tham gia phải được người cũ giới thiệu.



"Đường dây của Hoàng hoạt động từ năm 2015 đến nay. Số lượng tiền anh ta thu lời bất chính là rất lớn”, đại diện Phòng PC02 nói.