Từ những ý kiến trái chiều về Đen Vâu và Sơn Tùng, đến lúc cần 'gay gắt' với âm nhạc?

Trên thực tế, làm cách nào để lời ca, tiếng hát phù hợp với bối cảnh, văn hoá, con người, xã hội vẫn luôn là bài toán cần cơ quan chức năng sớm tìm thấy lời giải đáp?



Vai trò thẩm định là đơn vị đo lường

Nói về những tranh cãi xoay quanh ngôn từ và hình ảnh trong 2 ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP và Đen Vâu, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng cả hai ca khúc “There’s No One At All” và “Đi Trong Mùa Hè” đều bỏ qua những tiêu chí “vàng” của nghệ thuật. Trong đó các yếu tố thuộc về “Chân - thiện - Mỹ” không được đề cao.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa chính vì không chú trọng, không bám sát đến các tiêu chí cơ bản trên cho nên ngay lập tức sau khi phát hành, những tác phẩm âm nhạc này đã vấp phải sự phản ứng của dư luận.

“Đối với tác phẩm There’s No One At All của ca sĩ Sơn Tùng MTP, không ai phủ nhận việc nó đã làm đúng vai trò phản án chân thực một góc khuất của cuộc sống là sự cô đơn, lạc lõng của con người, nhưng nếu chỉ dừng ở phản ánh chân thực cuộc sống thì tác phẩm ấy của Tùng chỉ là một bản photo copy hiện thực đầy khô khan và rập khuôn.

Quan trọng khi phản ánh hiện thực, tác phẩm ấy còn hướng con người đến hy vọng sống, thậm chí sống có ích (cái thiện), sống nhân văn tích cực chứ không phải lựa chọn lối thoát quyên sinh đầy u ám.

Còn với tác phẩm của Đen cũng vấp phải lỗi tương tự, ca ngợi tinh thần thể thao nhưng cũng phải hướng đến giá trị căn bản của thể thao là tinh thần thượng võ, yêu chuộng hoà bình chứ không phải dùng những ngôn từ cực đoan kích động các yếu tố “bạo lực”, phi thể thao.

Xa rời các yếu tố vàng của nghệ thuật thì tác phẩm âm nhạc sẽ chỉ còn là sự biểu hiện của ý thích cá nhân người nghệ sĩ, chứ không phải là sự cống hiến. Mà không hướng đến mục đích cống hiến, thì nghệ thuật sẽ chết”, Nhà nghiên cứu văn hóa nhìn nhận.