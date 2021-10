Từ ngày 6/10, người dân về TP.HCM xin cấp giấy đi đường thế nào?

Ảnh minh họa.

Theo ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, các đơn mà người dân gửi email tới Sở GTVT thường mắc nhiều lỗi như: Không ký tên dưới đơn, khai báo đơn không rõ ràng, không nói đi làm gì, đón ai, khám bệnh ra sao… chỉ gửi thông tin “vu vơ” và số điện thoại.

“Hiện nay, nhiều người dân không rành công nghệ, không biết làm chữ ký điện tử thì người dân có thể in đơn, ký tên và chụp hình gửi qua email. Trường hợp người dân không thể đi in thì có thể viết tay theo mẫu đơn, ký tên và chụp hình gửi tới email của Sở. Bên cạnh đó, người dân cần gửi kèm các thông tin phải có như: chứng minh là người tạm trú hoặc học tập, sinh sống ở TP.HCM; nêu rõ lý do làm đơn (đón ai, làm gì)”, ông An cho biết.