Tự mua thuốc nam về uống, người phụ nữ nhập viện vì suy gan

Khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ đã loại trừ viêm gan do virus viêm gan A, B, C, E, kết luận tình trạng suy gan của người bệnh là do lạm dụng thuốc nam.

Sau 10 ngày điều trị, đến ngày 23.3, các kết quả xét nghiệm của người bệnh đã cải thiện rõ rệt: Tình trạng vàng da đã gần hết hẳn, người bệnh hết chán ăn và đi tiểu bình thường.