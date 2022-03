Tủ lạnh có mùi hôi, đây là 9 thứ bạn có thể sử dụng để 'đánh bay' mùi khó chịu ngay tại nhà

Than hoạt tính cũng tương tự những chất trên, là chất hấp thụ mùi khó chịu cực tốt. Cách sử dụng cũng giống vậy. Lưu ý, trong lúc khử mùi nên để tủ lạnh ở nhiệt độ thấp hơn bình thường và hạn chế mửa tủ, như vậy hiệu quả sẽ cao hơnThan hoạt tính có thể được mua ở hiệu thuốc hay cửa hàng thú cưng.Chúng ta có thể tái dụng than hoạt tính bằng cách để trong lò vi sóng khoảng 180 độ C trong khoảng 20 phút. Sau đó để nguội và có thể sử dụng được cho lần tiếp theo.

6. Vỏ cam hoặc quýt

Vỏ cam hoặc vỏ quýt có hương thơm tự nhiên, Do đó Anh/Chị nên sử dụng vỏ cam, quýt rửa sạch rồi lau khô, Lúc này đặt vào những góc cạnh trong tủ lạnh.Sau thời gian ba ngày thì vỏ cam quýt sẽ tự hút sạch mùi hôi trong tủ. các bạn có thể thường xuyên dùng cách đơn giản này để giúp tủ lạnh sạch được mùi khó ngửi.

7. Chanh tươi

Cắt múi cau trái chanh tươi Lúc này để mỗi tầng mỗi múi. Mùi tinh dầu tự nhiên của chanh sẽ khử mùi lạ trong tủ lạnh.

8. Khăn bông

Khăn bông có tính hút ẩm cao nên thường xuyên được dùng để khử mùi lạ của tủ lạnh. dùng một chiếc khăn bông sạch được gấp gọn gàng. Đặt khăn bông ở ngăn trên cùng tủ lạnh, nơi gần lỗ thông gió để lọc khí.Sau khi dùng khoảng vài ngày, tủ lạnh có mùi khó chịu cùng đã không còn mùi như trước nữa. quý khách lấy khăn đem đi giặt sạch bằng nước ấm, phơi khô và có thể sử dụng lại được.

9. Than củi

Lấy than củi đem đi nghiền nát, Lúc này cho vào một túi vải và đặt vào tủ lạnh. Sau một thời gian khoảng 1 tháng thì nên thay túi than củi đó bằng một túi than mới.Ngoài ra, các bạn cũng có thể dùng than hoạt tính khử mùi. Loại than này giúp khử sạch mùi hôi và lại không làm thay đổi chất lượng cũng như mùi vị của thực phẩm, có thể sử dụng liên tục trong 6 tháng.

Theo Công lý & xã hội