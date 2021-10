Tự làm cold brew soda chanh tại nhà

Cà phê ủ lạnh (cold brew) là phiên bản được nhiều người yêu thích. So với cách pha thông thường, phương pháp ủ lạnh giúp giảm vị đắng và chua của cà phê, phù hợp những ai nhạy cảm với hàm lượng caffeine quá cao hoặc có vấn đề về dạ dày.

Là một trong những loại quả chứa nhiều vitamin, nguyên tố vi lượng tốt cho cơ thể, chanh được bổ sung vào các món uống để hỗ trợ thanh lọc cơ thể, kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và giữ làn da trắng khỏe. Tính chua của chanh cũng hỗ trợ kích thích đường ruột, cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa và ngăn ngừa sỏi thận.

Chanh chứa nhiều vitamin C, tốt cho sức đề kháng. Ảnh: Unsplash.

Theo một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ, lượng vitamin C phù hợp để người lớn tiêu thụ mỗi ngày vào khoảng 75-90 mg. Do đó, bạn có thể dùng 1-2 quả chanh, kết hợp cùng các loại rau củ quả khác để bổ sung vừa đủ lượng vitamin C cho cơ thể.

Soda - nguyên liệu khác trong món uống này - có công dụng hỗ trợ chức năng tiêu hóa và túi mật. Sự kết hợp giữa cà phê ủ lạnh, chanh và soda tạo ra món uống mới lạ. Vị đắng, thơm đặc trưng của cà phê, cay the sảng khoái của soda và chút chua, thơm nhẹ của chanh đem đến sự hứng khởi, đánh thức tâm trí người dùng.

Nguyên liệu

- 50 g cà phê