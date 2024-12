Từ hôm nay 18/12 OceanBank chính thức được đổi tên

Việc đổi tên của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) thành Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) chính thức có hiệu lực từ hôm nay, 18/12. Theo Quyết định số 741 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 18/12/2024, Ngân hàng Thương mại TNHH Một Thành viên Đại Dương (OceanBank) chính thức đổi tên. Theo đó, tên tiếng Việt mới của ngân hàng là Ngân hàng TNHH Một thành viên Việt Nam Hiện Đại. Tên tiếng Anh được đổi thành Modern Bank of Vietnam Limited. Tên viết tắt là MBV. Việc thay đổi tên không ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng cũng như đảm bảo toàn bộ quyền lợi và các giao dịch của khách hàng tại Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại. Logo mới của Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại. Nguồn: MBV. Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại - MBV, thuộc hệ sinh thái MB Group, bao gồm 3 ngân hàng (MB, MBCambodia, MBV) và 6 công ty thành viên (MBS, MBCapital, MIC, MB Ageas, MBAMC, Mcredit). Cùng với việc đổi tên, Ngân hàng MBV đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo với những nhân sự cấp cao khi ông Vũ Thành Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội đồng thành viên MBV. Ông Lê Xuân Vũ, Thành viên Ban điều hành MB, được bổ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc MBV. Bên cạnh đó, các thành viên khác trong Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban điều hành MBV cũng vừa được kiện toàn, là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tài chính - ngân hàng. MBV được thành lập năm 1993, tiền thân là Ngân hàng Nông thôn Hải Hưng, trụ sở tại TP Hải Dương. Năm 2007, ngân hàng chuyển đổi sang mô hình hoạt động Ngân hàng TMCP với tên gọi Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Đến năm 2012, OceanBank tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng. Năm 2015, nhà băng này chuyển đổi sang mô hình ngân hàng TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% theo Quyết định số 663. Từ 17/10/2024, OceanBank hoàn tất chuyển giao về MB, do MB sở hữu 100% vốn điều lệ. Sau khi chuyển giao về MB và đổi tên, OceanBank - nay là Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) - vẫn đặt trụ sở chính tại 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Trên thực tế, đây là trụ sở chính của OceanBank từ năm 2014.