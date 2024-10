Tử hình và tù chung thân 23 bị cáo có vi phạm liên quan bất động sản

Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử, phạt 23 bị cáo án tử hình và tù chung thân do vi phạm việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Ngày 28/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023". Theo báo cáo của đoàn giám sát, giai đoạn 2015-2023, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai 14 cuộc kiểm toán, một chuyên đề kiểm toán tại 26 địa phương. Kết quả kiểm toán cho thấy các tồn tại, hạn chế, vi phạm chính trong quản lý thị trường bất động sản chủ yếu liên quan đến phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch; giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất; thủ tục đầu tư xây dựng. Cơ quan kiểm toán đã kiến nghị xử lý tài chính về đất gần 5.400 tỷ đồng. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo (Ảnh: Phạm Thắng). Cơ quan điều tra đã khởi tố 376 vụ án với 510 bị can có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản, trong đó chủ yếu là các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự liên quan đến dự án bất động sản và nhà ở xã hội đối với 468 vụ án/841 bị can liên quan đến dự án bất động sản và nhà ở xã hội. Các cơ quan kiểm sát đã kiểm sát việc xử lý, giải quyết 346 vụ với 693 bị can; số vụ án cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra là 55 vụ với 34 bị can; số vụ án cơ quan điều tra đình chỉ điều tra là 3 vụ với 1 bị can. Đáng chú ý, Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 231 vụ với 840 bị cáo về các tội phạm vi phạm việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Trong số các vụ án với 804 bị cáo đã xét xử, Tòa án nhân dân các cấp xử phạt 23 bị cáo tù chung thân và tử hình, 87 bị cáo tù trên 15 năm đến 20 năm, 169 bị cáo tù trên 7 năm đến 15 năm, 270 bị cáo tù trên 3 năm đến 7 năm, 171 bị cáo tù từ 3 năm trở xuống, còn lại là hình phạt khác. Theo báo cáo, tổng số vụ việc phải thi hành án liên quan đến các dự án bất động sản và nhà ở xã hội là 841 vụ việc, tương ứng số tiền phải thi hành hơn 1.400 tỷ đồng. Trong số này có 840 vụ việc liên quan đến thi hành dự án bất động sản và một vụ việc liên quan đến nhà ở xã hội, tập trung tại tỉnh Long An (649 vụ việc, tương ứng hơn 195 tỷ đồng) và TPHCM 159 vụ việc, tương ứng hơn 800 tỷ đồng. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Vũ Hồng Thanh cho biết, đoàn giám sát đề xuất siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, thanh tra. "Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong thi hành pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Có chế tài đủ mạnh đối với các hành vi vi phạm pháp luật", ông Thanh nêu.