Tử hình người đàn ông vận chuyển 6 bao tải ma túy

Do Hải chết nên Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Đối với bị cáo Vinh, trước khi tham gia vào việc vận chuyển ma túy, từ năm 1992 đến năm 2016, anh ta liên tiếp phải chấp hành 4 bản án về các tội: cướp giật tài, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cướp giật hoặc công nhiên chiếm đoạt tài sản của công dân, trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, từ năm 1981 đến năm 1988, anh ta còn bị Công an quận 4, Công an quận 5, Công an quận Phú Nhuận bắt về các hành vi: giết người, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản của công dân. Tuy nhiên, kết quả xác minh tại công an các quận không lưu trữ dữ liệu về việc xử lý đối với Vinh.

Tại phiên tòa, bị cáo Vinh đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự độc quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước nên cần phải xử lý nghiêm minh mới có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vinh mức án như trên.