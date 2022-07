Kẻ phóng hoả giết chết cả nhà hầu toà trong sự hối hận.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 người tử vong gồm anh V.C.K., SN 1990, trú tại thôn 7, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên (con rể Hải); bà N.T.T., SN 1971 (vợ Hải); chị N.T.H., SN 1990 (con gái Hải) và cháu V.T.T.N., SN 2017 (cháu ngoại Hải). Bản thân đối tượng cũng bị bỏng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên.



Ngày 16/8/2021, Nguyễn Văn Hải đến công an huyện đầu thú. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, tối 15/8/2021, trong khi cùng ăn cơm với gia đình, giữa Hải và con gái là chị N.T.H xảy ra mâu thuẫn về việc cho cháu N. về nhà ông bà nội ăn rằm tháng 7.



Do bực tức về việc con gái hỗn láo, Hải đi mua 15 lít xăng về hất vào phòng ngủ của chị H., khi đó trong phòng ngủ có vợ chồng chị H. cùng đứa con và bà T.



Sau đó, đối tượng châm lửa khiến ngôi nhà bốc cháy, hậu quả làm 4 người tử vong.



HĐXX TAND TP Hải Phòng đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Hải.