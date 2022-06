Tử hình kẻ hiếp dâm rồi giết chết bé gái trên Núi Két

Rời khỏi hiện trường, Tân về đến khu vực phà Châu Giang, TP Châu Đốc bị anh Đ. phát hiện và đưa Tân đến công an.

Được biết, vào năm 2003, bị cáo Tân từng bị TAND thị xã Cao Lãnh (nay là TP Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp phạt 9 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; năm 2007 bị TAND huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An xử 2 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; năm 2020 bị cáo này cũng vừa chấp hành xong bản án 11 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em" do TAND tỉnh An Giang tuyên phạt.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tân mức án tử hình về tội "Giết người", 14 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi"; tổng hợp hình phạt mà Tân phải chấp hành là tử hình.

Theo Tiền Phong