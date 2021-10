Từ giã sự nghiệp âm nhạc, huyền thoại Tony Bennett mời Lady Gaga song ca trong album cuối cùng

Sau khi tình cờ gặp gỡ ở hậu trường một đêm gala gây quỹ ở New York, 2 người đã quyết định thu âm thử ca khúc The lady is a Tramp. Từ đó, họ nuôi dưỡng mong muốn được hoàn thành một album nhạc jazz hoàn chỉnh với niềm tin, hy vọng giới thiệu những ca khúc bất hủ đến với những khán giả trẻ hơn.

Hai single đầu tiên của album lúc đó là Anything goes và I can’t give you anything but love đều đạt ngôi vị cao nhất trên bảng xếp hạng nhạc jazz của Billboard. Thừa thắng xông lên, Cheek to cheek chiếm vị trí cao nhất trên Billboard 200 và bảng xếp hạng album nhạc jazz Mỹ vào đầu năm 2014. Với thành công này, Tony Bennett trở thành nghệ sĩ lớn tuổi nhất có album mới ra mắt đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 57, Cheek to cheek còn giành được giải thưởng Album pop truyền thống xuất sắc nhất.