Từ đêm nay Bắc Bộ mưa dông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (15/9), ở phía Tây khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 14/9 đến 8h ngày 15/9 có nơi trên 50mm như: Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 65.6mm, Mỹ An (Bình Định) 96.3mm, Sông Hinh 4 (Phú Yên) 62.3mm, Cư K Róa (Đăk Lắk) 88mm,…

Dự báo, từ đêm 15/9 đến ngày 16/9 , ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi trên 100mm. Những nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.