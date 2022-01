Từ đêm 16/1, Bắc Bộ có nơi mưa to, trời rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (15/1), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm mai (16/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, ngày 17/1 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm mai (16/1) đến ngày 17/1, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 100mm; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 50mm.