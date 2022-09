Tự chủ toàn diện: Bạch Mai đi đầu giờ lại xin rút

Bệnh viện công không thể hoạt động như doanh nghiệp

Trong khi đó, dịch vụ công - cũng vẫn 2 chữ dịch vụ - do các cơ quan nhà nước cung cấp cho người dân lại khác hẳn.

Cấp đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, sổ đỏ… thì cả nước từ Lạng Sơn đến Cà Mau thủ tục, phí về cơ bản là giống nhau theo quy định của pháp luật. Tương tự là dịch vụ công về khám, chữa bệnh.

“Giá cả“ dịch vụ công không giống như dịch vụ tư do thị trường định đoạt mà do nhà nước quyết định. Các BV công lập không thể tùy ý, “tự chủ“ định ra viện phí giống như bệnh viện tư. Sẽ là hết sức sai lầm nếu quan niệm dịch vụ công cũng giống như dịch vụ tư và do chưa nhận thức rõ điểm này nên từ vài chục năm nay đã có rất nhiều thứ được đưa ra thí điểm cho các ĐVSNCL, trong đó có BV công.