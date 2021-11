Từ chối đăng kiểm, phạt tiền ô tô vận tải "thiếu" camera giám sát

Your browser does not support the audio element.

Quy định tại Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bắt buộc chủ phương tiện phải lắp đặt camera giám sát. Đến nay chỉ còn hơn một tháng nữa là đến thời hạn xử phạt xe kinh doanh vận tải không lắp camera.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cơ quan này đã có nhiều văn bản yêu cầu Sở Giao thông vận tải (GTVT) các tỉnh, thành phố đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương thực hiện lắp camera trên xe kinh doanh vận tải theo lộ trình.