Từ chối cho trẻ em chích vắc xin phòng COVID-19 có bị phạt?

Căn cứ theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007, bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh đó tác nhân gây bệnh truyền nhiễm là vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm có khả năng gây bệnh truyền nhiễm.

Theo báo Tuổi Trẻ: Căn cứ để lập biên bản được UBND phường Trần Phú đưa ra là dựa trên Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ban hành năm 2007, một số nghị định và quyết định số 219 năm 2020 của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A, theo quy định tại Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Căn cứ theo Quyết định 219/QĐ-BYT 2020, theo đó quy định tại Bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Đồng thời, theo Thông tư 38/2017/TT-BYT về ban hành Danh mục bệnh truyền nhiễm và các loại vacxin bắt buộc phải tiêm chủng. Nếu không tiêm theo các loại vacxin đã được quy định thì có chế tài xử phạt rõ ràng.

Trả lời VnExpress đầu tháng 2/2022, TS Phạm Quang Thái, Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, cho biết trẻ em mắc COVID-19 không diễn biến nặng như người lớn song có thể gặp các di chứng vĩnh viễn gây suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng tới sự phát triển. Nhiều cuộc thử nghiệm vaccine đã chỉ ra trẻ em được đảm bảo an toàn khi tiêm, do liều tiêm chỉ bằng một phần ba so với người lớn. Ngoài ra, tiêm chủng cho trẻ em giúp giảm nguy cơ lây truyền dịch trong cộng đồng.

Vậy, có bắt buộc phải tiêm vắc xin phòng COVID-19? Theo pháp luật hiện hành, chưa có quy định về việc bắt buộc phải tiêm vắc xin COVID-19. Việc tiêm vắc xin COVID-19 chỉ được cơ quan có thẩm quyền khuyến khích đi tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho cộng đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế tùy vào tình hình dịch bệnh của địa phương mà cơ quan có thẩm quyền có quyền yêu cầu người dân địa phương đó buộc phải tiêm vắc xin COVID-19 để bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh trừ một số trường hợp có lý do chính đáng để không tiêm như việc sức khỏe không được đảm bảo, phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú.