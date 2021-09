Tự chế mỹ phẩm tại gia mùa COVID-19

2 thìa cà phê sữa tươi.

Dừa, không chỉ là thực phẩm

Hòa muối và dầu dừa thành một hỗn hợp nhuyễn. Thoa hỗn hợp này lên mặt hoặc những vùng muốn tẩy da, dùng ngón tay mát xa bằng những động tác xoay tròn để hợp chất tẩy tróc lớp tế bào chết trên da. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Sữa chua hòa trộn với sữa tươi thành hợp chất sền sệt, đắp lên da vừa tẩy. Thoa nhẹ nhàng cho hỗn hợp thấm vào da. Làm mỗi tuần một lần để có làn da mịn màng sáng đẹp.

Dầu dừa, sữa chua, sữa tươi- mỹ phẩm tự chế dưỡng da mềm và mịn

