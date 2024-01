Từ cậu bé nghèo chỉ được học hết cấp 3 đến đại gia ngành thực phẩm

Ý chí của cậu bé nghèo, chỉ mới học hết cấp 3

Cai Jin An sinh năm 1965, trong một gia đình nghèo ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến. Gia đình Cai Jin An chỉ có thể cho ông học hết cấp 3, không có điều kiện để học cao hơn nữa. Do bố mẹ già yếu nên học hết cấp 3 ông phải đi làm để gánh vác gia đình.

Tuy nhiên, cái nghèo không làm nhụt chí của Cai Jin An. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông đã dấn thân vào con đường buôn bán thực phẩm. Ban đầu, Cai Jin An chỉ buôn bán nhỏ tại quê hương, hàng ngày chỉ quanh quẩn với sạp rau nhỏ.

Sau một thời gian, Cai Jin An tích lũy được một số vốn nhỏ và quyết định chuyển đến khu vực sầm uất hơn để buôn bán. Khi đó, Cai Jin An chỉ mới tròn 19 tuổi.