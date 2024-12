Từ bỏ khung titan là “chuyện không thể” đối với iPhone 17 Pro

Chỉ mới vài tháng sau khi dòng iPhone 16 ra mắt, các thông tin rò rỉ về iPhone 17 đã xuất hiện với báo cáo đáng chú ý là iPhone 17 Pro sẽ từ bỏ khung titan. Theo các tin đồn, Apple có thể thay thế mẫu Plus bằng iPhone 17 Air (hoặc Slim) với thiết kế mỏng, camera đơn và sử dụng chip A19. Tuy nhiên, công ty đang gặp khó khăn trong việc hoàn thiện kiểu dáng mỏng của mẫu iPhone này. Gần đây, có thông tin cho rằng Apple sẽ chuyển từ khung titan sang khung nhôm cho tất cả các mẫu iPhone 17. Điều đó có nghĩa mẫu Pro sẽ không còn được trang bị tính năng mới chỉ vừa được giới thiệu trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max vào năm 2023. Quan trọng hơn, khung titan là một tính năng thiết kế được đánh giá rất cao từ Apple. iPhone 17 Pro sử dụng khung nhôm là vô lý? Tuy nhiên, người dùng Instant Digital nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo đã bác bỏ tuyên bố này. Trong bài đăng của mình, Instant Digital khẳng định: “iPhone 17 Pro vẫn sẽ sử dụng khung titan. Tại sao lại tin vào nhôm? Apple đã tập trung vào việc quảng bá vật liệu khung cao cấp cho dòng Pro trong những năm gần đây, từ ‘thép không gỉ cấp phẫu thuật’ đến ‘titan’. Làm sao có thể thay thế bằng nhôm?”. Mặc dù lập luận của Instant Digital có vẻ hợp lý, nhưng độ tin cậy của thông tin vẫn chưa được xác minh. Do đó, người tiêu dùng nên tiếp cận thông tin này một cách thận trọng. Các mẫu Pro của iPhone 17 dự kiến sẽ có những thay đổi lớn về thiết kế, với khả năng các mô-đun camera ở mặt sau lớn hơn và sử dụng các thành phần bằng nhôm chiếm nhiều không gian hơn. Ngoài ra, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có thể trở lại với thiết kế nửa nhôm nửa kính, trong đó nửa dưới của mặt sau vẫn là kính để đảm bảo khả năng tương thích với sạc không dây. Đặc biệt, iPhone 17 Pro Max dự kiến sẽ có Dynamic Island nhỏ hơn so với các mẫu hiện tại.