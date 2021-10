Từ bỏ 3 loại thức ăn giúp giảm 80% nguy cơ đột quỵ

Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não, là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao hàng đầu thế giới. Tình trạng xảy ra khi quá trình cấp máu não bị gián đoạn khiến não bộ bị thiếu oxy. Trong vòng vài phút nếu không được cung cấp đủ máu, các tế bào não sẽ bắt đầu chết.

Thực phẩm chế biến sẵn, nhiều muối, chất béo chuyển hóa không có lợi cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Simplemost

Chế độ ăn giàu chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có liên quan đến đột quỵ và bệnh tim. Ngoài ra, sử dụng quá nhiều muối (natri) trong chế độ ăn uống có thể làm tăng huyết áp.



Chất béo bão hòa có trong thịt, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa. Chất béo chuyển hóa có nhiều trong các loại thực phẩm chế biến sẵn như khoai tây chiên, bánh quy, nước sốt trộn salad, bơ thực vật...



Một nghiên cứu quy mô lớn sử dụng dữ liệu từ Điều tra Triển vọng châu Âu về Ung thư và Dinh dưỡng. Chương trình có sự tham gia của hơn 400.000 người ở 9 quốc gia châu Âu bao gồm Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh.



Những người trên đã trả lời câu hỏi về thói quen ăn uống, các yếu tố lối sống, tiền sử bệnh và đặc điểm xã hội học của họ.



Các nhà khoa học theo dõi tình trạng sức khỏe của các đối tượng tham gia trong khoảng thời gian trung bình 12,7 năm.



Họ sử dụng công cụ thống kê để ước tính tỷ lệ nguy cơ đối với đột quỵ liên quan đến việc tiêu thụ thịt đỏ và đã qua chế biến, thịt gia cầm, cá, thực phẩm từ sữa, trứng, ngũ cốc, trái cây và rau, các loại đậu, hạt và chất xơ.



Nhìn chung, nghiên cứu ghi nhận ăn nhiều trái cây, rau, chất xơ, sữa, phô mai hoặc sữa chua liên quan đến nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ thấp hơn nhưng không làm giảm nguy cơ đột quỵ do xuất huyết.



Nếu một người ăn 200g rau quả mỗi ngày, nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ thấp hơn 13%.



Đột quỵ do thiếu máu cục bộ là loại đột quỵ phổ biến nhất. Bệnh xảy ra khi một cục máu đông chặn dòng chảy của máu và oxy đến não.



Những cục máu đông này thường hình thành ở những khu vực mà động mạch đã bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn theo thời gian bởi các chất béo được gọi là mảng bám.



Các yếu tố khác dễ dẫn đến đột quỵ do thiếu máu cục bộ là hút thuốc, huyết áp cao, béo phì, mức cholesterol cao, bị bệnh tiểu đường, uống quá nhiều rượu.