'Tú bà' U40 vừa môi giới mại dâm, vừa bán dâm giá rẻ cho khách

Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị đưa tin, ngày 9/11/2021, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lữ Thị Q. (sinh năm 1982) trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.



Trước đó, vào khoảng 23h ngày 7/11, Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) đã tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.



Tại hiện trường, công an tthu giữ 1 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 2 bao cao su đã qua sử dụng và một số tang vật liên quan.

Tú bà Lữ Thị Q. Ban đầu lực lượng chức năng xác định trong số hai đối tượng nữ bán dâm có Lữ Thị Q. là người vừa môi giới mại dâm vừa trực tiếp tham gia bán dâm cho khách.



Tại trụ sở công an, Q. khai nhận đã môi giới mại dâm cho 2 khách mua dâm với giá thu của khách là 500.000 đồng/lượt. Sau khi nhận tiền từ khách, Q. trả cho gái bán dâm 400.000 đồng, còn mình giữ 100.000 đồng tiền công môi giới.



Hiện tại, cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.



Ghi nhận của Lao Động, cũng trong ngày 9/11, Công an TP.Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định các cơ sở lợi dụng việc kinh doanh “quán cafe giải khát” để hoạt động mại dâm, kích dục trái phép.



Trước đó, Công an phường Tân Biên, TP.Biên Hoà đồng loạt tổ chức kiểm tra hành chính quán cà phê “Ngọc Thảo” do S.M.N (44 tuổi, ngụ Ninh Bình) làm chủ cùng quán cà phê “Mai Cua” do N.T.H.D (32 tuổi, ngụ TP.ố Biên Hòa) làm chủ.



Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 chủ quán đang bán dâm cho khách ngay tại quán nên đã đưa về trụ sở làm việc. Ảnh minh họa Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng N. và D. thừa nhận, bản thân vừa là chủ quán cà phê vừa trực tiếp bán dâm cho khách.



Khi khách đến quán uống nước, N. và D. sẽ "chào mời" khách mua dâm với giá rẻ bèo 300.000đồng/lượt. Sau khi khách "chốt đơn", các đối tượng sẽ đưa vào một căn phòng đã được bố trí sẵn chăn, nệm để thực hiện hành vi mua, bán dâm.



Cùng ngày, Công an phường Tân Biên tiến hành kiểm tra nhà nghỉ “Sông Lam II”, phát hiện, 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.



Các vụ việc đang được đơn vị chức năng xác minh, xử lý theo quy định.