Từ năm học 2025 - 2026, tuyển sinh lớp 6 thực hiện theo phương thức xét tuyển, tiêu chí do Sở GD&ĐT hướng dẫn, bảo đảm công bằng, phù hợp với tình hình địa phương. Quy định trên được Bộ GD&ĐT nêu trong Thông tư 30/2024 - quy chế tuyển sinh THCS và THPT từ 2025 trở đi, vừa ban hành mới đây. Thông tư bổ sung đối tượng tuyển sinh là học viên hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2, trong độ tuổi vào học lớp 6 theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Thông tư mới quy định cụ thể hơn về phương thức tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS công lập trên cơ sở bảo đảm phù hợp với Luật tổ chức chính quyền địa phương, phân cấp quản lí và chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm giảm áp lực cho học sinh, cha mẹ học sinh và cơ sở giáo dục. Từ 2025, các trường không được tổ chức thi vào lớp 6. (Ảnh minh hoạ) Theo đó, tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS công lập được thực hiện theo phương thức xét tuyển. Tiêu chí xét tuyển do Sở GD&ĐT hướng dẫn cụ thể, bảo đảm thực hiện việc xét tuyển công bằng, khách quan, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Với trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp THCS thuộc đại học, trường đại học, viện nghiên cứu, tiêu chí xét tuyển do đơn vị chủ quản hoặc Sở GD&ĐT hướng dẫn. Thông tư mới cũng giảm thiểu thủ tục hành chính trong đăng kí tuyển sinh. Theo đó, việc đăng kí tuyển sinh THCS tổ chức thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện đăng kí tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến thì thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, Thông tư 30/2024 được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa những nội dung phù hợp của Thông tư số 11/2014, bổ sung những quy định mới phù hợp với bối cảnh giáo dục, bối cảnh xã hội. Thông tư mới xây dựng theo 3 nguyên tắc: Thứ nhất, không gây áp lực tốn kém cho phụ huynh, học sinh và xã hội; với tinh thần gọn nhẹ, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính; phù hợp với chủ trương chuyển đổi số trong lĩnh vực GD&ĐT. Thứ hai, có tác dụng thúc đẩy hoạt động giáo dục toàn diện, chuẩn bị bước đầu cho học sinh những phẩm chất, năng lực để có đủ điều kiện học tập ở cấp học cao hơn hoặc có thể học nghề theo định hướng hướng nghiệp, phân luồng. Ngoài ra, môn thi, phương thức tuyển sinh cũng phải gắn kết được quá trình kiểm tra, đánh giá thường xuyên với kiểm tra đánh giá định kì; phù hợp với xu thế đổi mới. Thứ ba, bảo đảm thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở cấp vĩ mô; xây dựng được những quy định thống nhất trong toàn quốc; đồng thời thực hiện tốt nguyên tắc phân cấp, phân quyền, rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, các địa phương, các đại học, trường đại học, viện nghiên cứu.