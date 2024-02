Từ 1/3 giá vé máy bay có bị tăng cao theo giá trần?

Thông thường, số lượng vé được bán với mức giá cao nhất (xấp xỉ giá trần) của các hãng chiếm tỷ trọng nhỏ”, vị chuyên gia này thông tin.

Đáng lưu ý, việc điều chỉnh giá trần từ ngày 1/3 sẽ không đồng nghĩa với việc các hãng hàng không đồng loạt tăng giá vé mà ngược lại, sẽ tạo điều kiện cho các hãng tiếp tục thực hiện chính sách giá vé linh hoạt, giãn biên độ giữa các mức giá vé, đưa thêm nhiều chương trình, chính sách giá phù hợp, tăng cường các mức giá vé rẻ.

“Cụ thể, các hãng có thể xây dựng được dải giá vé rộng hơn, mở bán thêm được nhiều vé với mức giá thấp, khách hàng sẽ có nhiều cơ hội mua được mức giá thấp phù hợp với khả năng chi trả của mình.

Đồng thời, các hãng hàng không cũng chủ động trong việc đánh giá nhu cầu đi lại để xây dựng kế hoạch tăng chuyến phục vụ nhân dân, tạo lập được tính kế hoạch đi lại của nhân dân với phương châm 'mua sớm, giá rẻ'.