Từ 1/1/2025, người dùng tài khoản ngân hàng cần lưu ý gì?

Khách hàng có giấy tờ tuỳ thân hết hạn, chưa cập nhật sinh trắc học sẽ bị dừng giao dịch thanh toán hoặc rút tiền. Theo quy định, từ 1/1/2025, khách hàng có giấy tờ tuỳ thân hết hiệu lực sẽ bị dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền tại tất cả các kênh. Khách hàng cá nhân và chủ thẻ doanh nghiệp chưa đăng ký sinh trắc học cũng sẽ bị dừng tất cả giao dịch trực tuyến, rút tiền tại ATM/CDM. Nhân viên ngân hàng hỗ trợ khách cập nhật sinh trắc học và giấy tờ tuỳ thân tại các điểm giao dịch. Ảnh: Nam Khánh Theo các ngân hàng, từ 1/1/2025, nếu tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học, khách hàng sẽ không thể giao dịch chuyển khoản với bất kỳ giá trị nào; không thể liên kết, giao dịch thanh toán trực tuyến từ ví điện tử/tài khoản ngân hàng; không thể nộp, rút tiền giữa ví điện tử và tài khoản ngân hàng; không thể thực hiện thanh toán chạm Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay,… Đối với thẻ thanh toán và thẻ ghi nợ, từ 1/1/2025, khách hàng cũng sẽ không thể tiếp tục sử dụng nếu giấy tờ tuỳ thân, giấy xác nhận cư trú hết hạn hoặc chưa cập nhật giấy tờ tuỳ thân thành CCCD/thẻ căn cước. Trước đó, từ 1/10, khách hàng không thể mở tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ trực tuyến nếu không cập nhật sinh trắc học. Đối với thẻ tín dụng, từ 1/1/2025, khách hàng sẽ không thể thực hiện giao dịch thẻ khi giấy tờ tuỳ thân, giấy xác nhận cư trú hết hạn. Trước đó, từ 1/10, khách hàng cũng không thể mở thẻ tín dụng trực tuyến, không thể gia hạn thẻ tín dụng, không thể kích hoạt thẻ tín dụng khi giấy tờ tuỳ thân/giấy xác nhận cư trú hết hạn. Để giúp bảo đảm tối đa cho quyền lợi của khách hàng, các ngân hàng khuyến nghị khách hàng cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân và cập nhật dữ liệu sinh trắc học bằng cách truy cập vào ứng dụng ngân hàng và thực hiện cập nhật dữ liệu sinh trắc học; hoặc thực hiện cập nhật thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học tại tất cả chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng trên toàn quốc. Để cập nhật sinh trắc học thành công, khách hàng chỉ cần chuẩn bị CCCD 12 số gắn chíp còn hạn sử dụng hoặc thẻ căn cước được cấp từ 1/7 theo chuẩn mới của Bộ Công an và thiết bị di động có hỗ trợ NFC. Trường hợp thiết bị không hỗ trợ NFC, khách hàng cần đến các điểm giao dịch của ngân hàng mở tài khoản. Để tránh việc các đối tượng lừa đảo lợi dụng việc này nhằm lấy cắp thông tin và tiền trong tài khoản của khách hàng, các ngân hàng khẳng định nhân viên khi hỗ trợ khách hàng cập nhật dữ liệu không bao giờ gửi đường dẫn yêu cầu đăng nhập, cung cấp user, mật khẩu, số CCCD, mã OTP hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác. Do đó, khách hàng cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức giả mạo, lừa đảo. Khách hàng cũng không nên tự mua/sử dụng các thiết bị NFC cắm ngoài tại nhà để tránh rủi ro bảo mật thông tin cho thiết bị cá nhân. Theo NHNN, sau hai tháng triển khai Quyết định 2345 của NHNN về bắt buộc xác thực sinh trắc học với các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần và trên 20 triệu đồng/ngày, số vụ gian lận sau ngày 1/7 chỉ còn 700 vụ việc, giảm 50% so với mức bình quân 7 tháng trước đó. Số lượng tài khoản liên quan đến lừa đảo gian lận được sử dụng chỉ còn 682 tài khoản, giảm 72% so với số lượng trung bình của 7 tháng đầu năm.