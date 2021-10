TT Hồi sức tích cực Quốc gia COVID-19 Cần Thơ cứu bệnh nhân COVID-19 mắc hội chứng giảm tiểu cầu nguy kịch

Trong sử dụng ECMO, các lựa chọn thay thế được ưu tiên là thuốc chống đông máu đường tĩnh mạch như bivalirudin, danaparoid, argatroban và fondaparinux

Theo BS CKII Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn BVĐK Trung ương Cần Thơ: Đây không chỉ là niềm vui của gia đình, mà còn là niềm vui của cả ê kíp thầy thuốc của bệnh viện.

Cứu được bệnh nhân nguy kịch, ê kíp thầy thuốc của bệnh viện sẽ có thêm tự tin, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, nâng cao chất lượng khám và điều trị các ca bệnh khó, phức tạp ngay tại bệnh viện thông qua hội chẩn trực tuyến với BV Chợ Rẫy.

Được biết, đây là lần thứ 6 can thiệp ECMO tại Trung tâm Hồi sức tích cực Quốc gia COVID-19 Cần Thơ thực hiện.

Xem video đang được quan tâm:

Your browser does not support the video tag.