TS Trần Du Lịch: Kinh tế của TPHCM đã chạm đáy và đang đi lên

"TPHCM cần tập trung tháo gỡ các dự án, công trình ngưng trệ nhiều năm, đặc biệt các dự án liên quan đất đai. Thành phố cần tạo sức bật cho thị trường bất động sản trong những tháng cuối năm", chuyên gia góp ý.

Về hỗ trợ doanh nghiệp, thành phố nên tập trung hỗ trợ tín dụng thông qua các định chế tài chính sẵn có. Bên cạnh đó, việc giải quyết thủ tục hành chính, thuế, hải quan, phòng cháy chữa cháy cần đặc biệt chú trọng.

Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, thành phố cần tăng cường mở rộng thị trường nội địa thông qua kích cầu tiêu dùng, giảm thuế.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, TPHCM có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,14% so với cùng kỳ; khu vực công nghiệp, xây dựng chỉ tăng 0,8% so với cùng kỳ; khu vực dịch vụ đóng góp lớn nhất vào mức tăng GRDP khi tăng 4,96% so với cùng kỳ.