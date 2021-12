Truyền thuyết Con rồng cháu Tiên sẽ được kể với thế giới ở EXPO 2020 Dubai

Your browser does not support the audio element.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế - Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông và Công ty Tấm và Cám sẽ phối hợp thực hiện chương trình nghệ thuật với chủ đề "Dòng chảy bất tận - The Eternal Flow" được diễn ra vào Ngày Quốc gia Việt Nam 30/12 trong khuôn khổ Chương trình Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE. Địa điểm tổ chức chính là Quảng trường trung tâm trong Triển lãm thế giới với mái vòm AL WASL Plaza sử dụng công nghệ trình chiếu 360 độ lớn nhất thế giới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tặng hoa cho Hoa hậu H'Hen Niê. Cô chính thức trở thành người đại diện hình ảnh của Chương trình nghệ thuật "Dòng chảy bất tận - The Eternal Flow".

Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Nguyễn Phương Hòa - Tổng đại diện Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai cho biết: "Chúng tôi chọn ngày 30/12/2021 làm Ngày Quốc gia Việt Nam bởi đây là thời điểm EXPO dự kiến sẽ có lượng khách đông nhất. Toàn thế giới sẽ đổ về quốc gia này, với một đất nước phát triển du lịch và có sự kiểm soát dịch bệnh tốt", bà Nguyễn Phương Hòa thông tin".

Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Nguyễn Phương Hòa (thứ 4 từ phải qua) - Tổng đại diện Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (thứ 4 từ trái qua).

Chương trình dự kiến sẽ có sự góp mặt của Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân, Á hậu Mâu Thủy, Á hậu Hoàng My, Á hậu Kim Duyên, Á khôi Bùi Minh Anh, Á khôi Ngô Mỹ Hải, Á hậu Hà Thu, Á hậu Lệ Hằng… các người mẫu Hương Ly, Trà My, Mộng Tuyền, Hồng Nhung, Kim Phương… và 64 người mẫu quốc tế.