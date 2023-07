Truyền thông và fan quốc tế nói gì về đêm diễn của BlackPink tại Việt Nam?

Trước khi tới Việt Nam, nhóm đã đi qua nhiều quốc gia như Nhật Bản, Singapore, Australia, Pháp, Mỹ… Doanh thu từ tour diễn Born Pink của nhóm trên toàn cầu, trước thời điểm đặt chân tới Việt Nam, là hơn 163 triệu USD.

Trong đêm diễn 29/7, khoảng 30.000 người đã có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình để theo dõi những màn trình diễn của nhóm BlackPink trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Dù trước buổi diễn, trời mưa lớn nhưng khán giả vẫn có mặt từ rất sớm để vào sân tận mắt chứng kiến Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa trên sân khấu.

Blackpink đã mang đến loạt ca khúc đình đám như How You Like That, Lovesick Girls, Don't Know What to Do, Kill This Love, Playing with Fire... Ngoài phần diễn chung, các thành viên của nhóm cũng có màn solo đẹp mắt. Nếu như Jisoo chọn ca khúc Flowers thì Jennie "bốc lửa" với You and Me.

Điểm nhấn của đêm nhạc là màn biểu diễn ngẫu hứng của 4 cô gái nhóm BlackPink khi cover điệu nhảy See tình của Hoàng Thùy Linh trên sân khấu.

Jennie chia sẻ, cô biết See tình là một ca khúc nổi tiếng tại Việt Nam và khi biết nhóm tới Việt Nam, cô đã nghiên cứu và muốn dạy lại cho các thành viên để biểu diễn trước khán giả Việt.