Truyền thông quốc tế đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam tươi sáng

Ngày 25/12, trang fibre2fashion.com (Ấn Độ) đánh giá kinh tế Việt Nam đang phát triển với những tín hiệu tích cực. Sản xuất hàng may mặc tại Xí nghiệp Sơ mi, Veston của Tổng Công ty May 10 tại Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN Cuộc khảo sát của Hiệp hội Công nghiệp thời trang Mỹ (USFIA) cho thấy Việt Nam ghi điểm cao hơn một số nước châu Á về sản xuất các sản phẩm có giá trị cao. Việt Nam có lợi thế cạnh tranh tốt hơn vì đang dẫn đầu về khả năng sản xuất nhanh nhiều loại sản phẩm nhờ đầu tư vào máy móc và có lực lượng lao động lành nghề. Xuất khẩu hàng dệt may (trừ sợi và xơ) và hàng may mặc của Việt Nam không ngừng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường chính cho hàng dệt may của Việt Nam là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc… Bài viết nhận định những lý do thúc đẩy tăng trưởng gồm nhu cầu toàn cầu tăng, đầu tư chiến lược vào công nghệ và đổi mới, các hiệp định thương mại và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Nhu cầu toàn cầu tại các thị trường trọng điểm là Mỹ, châu Âu và châu Á tăng, sau khi phục hồi từ đại dịch COVID-19. Theo trang fibre2fashion.com, các nhà sản xuất dệt may của Việt Nam đang đầu tư vào máy móc tự động, số hóa và các hoạt động bền vững để nâng cao hiệu quả, năng suất và chất lượng trong quy trình sản xuất. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu ngoài Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) thông qua khai thác các thị trường mới ở châu Á, châu Phi và Trung Đông. Các quan hệ đối tác thương mại mới và khả năng sinh lợi đã được định hình. Các hiệp định thương mại chiến lược cũng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng xuất khẩu. Tương tự, trang financemiddleeast.com (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất) đánh giá Việt Nam tiếp tục là một “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo bài viết, châu Á tiếp tục là nền tảng của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, dự kiến chiếm 60% mức tăng trưởng toàn cầu vào năm 2024. Mặc dù kinh tế của Trung Quốc sụt giảm, nhưng các thị trường châu Á khác trở thành điểm nóng đầu tư. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ dự kiến tăng hơn 6% trong năm 2024. Trong khi đó, các nền kinh tế Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, Indonesia và Philippines được hưởng lợi từ việc chuyển dịch chuỗi cung ứng. Dữ liệu từ cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cho thấy sản lượng sản xuất của Việt Nam tăng 8,1% trong năm 2024. Đây là minh chứng cho thấy Việt Nam đang trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.