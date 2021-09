Truyền thông Hàn nghi ngờ BTS bị đối xử bất công với tư cách Đặc phái viên Tổng thống: Nhà Xanh đã lên tiếng giải thích ra sao?

Sau khi được đăng tải, bài báo của Chosun Ilbo đã gây xôn xao dư luận. Chính vì vậy trong cùng ngày 30/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm rõ về việc có hay không chuyện không chi trả chi phí cho các hoạt động của BTS với tư cách là đặc phái viên tại New York.

BTS gặp gỡ Tổng thống Moon Jae In trong sự kiện concert hữu nghị Hàn-Pháp năm 2018

Vào thời điểm đó, Tak Hyunmin, một thành viên ủy ban lễ tân của Tổng thống, cho biết: 'Sẽ tốn từ 100 đến 200 triệu won cho chi phí của BTS, nhưng khoản chi phí đó cũng đã bằng toàn bộ ngân sách được cho phép cho sự kiện này. Chúng tôi đã tặng đồng hồ của Tổng thống với tấm lòng vô cùng biết ơn và rất may, phía BTS đã chấp nhận những chiếc đồng hồ đó như một khoản phí biểu diễn cho sự kiện và sự kiện đã kết thúc tốt đẹp.'

Phía Nhà Xanh cũng đã lên tiếng về vấn đề này với quan điểm tương tự rằng không phải Chính phủ không chi trả mà họ chỉ trả một phần. Họ cũng cho biết điều này đã được thảo luận từ trước với Big Hit và cả 2 bên đều đồng ý.

Một nguồn tin cho biết: 'Chúng tôi đã thương thảo về việc chi trả các chi phí sau chuyến đi. Chính phủ và công ty chủ quản (Big Hit) đều đã đồng ý từ trước rằng phía Chính phủ sẽ đài thọ một phần chi phí đi lại và ăn ở của các đặc phái viên BTS, những người đã tham gia cùng chúng tôi trong chuyến thăm của chúng tôi [tới New York]. Ngoài ra, Nhà Xanh bày tỏ sự cảm kích đến các hoạt động do các đặc phái viên thực hiện.'

Trang tin No Cut News giải thích rằng do Liên Hợp Quốc cũng đã mời BTS đến tham dự với tư cách riêng, nên phía Chính phủ chỉ có trách nhiệm đài thọ một số chi phí liên quan đến hoạt động của BTS với Tổng thống Moon Jae In và Đệ nhất phu nhân Kim Jung Sook.

Tổng thống Moon Jae In và BTS tiếp nhận phỏng vấn của Liên Hợp Quốc trong lịch trình tham dự kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc