Truyền thông Hàn: Han So Hee càng nói càng sai, chuyện tình đã tan vỡ?

Tờ Naver nhận định, Han So Hee đang càng làm càng sai. Mỗi phát ngôn và hành động của nữ diễn viên đều khiến sóng gió lại nổi lên. Càng cố giải thích, nữ diễn viên dường như càng đối mặt với làn sóng phản ứng từ dư luận.

Ngày 18/3, công ty quản lý cho biết Han So Hee đang gặp vấn đề tâm lý sau nhiều ngày liên tiếp bị dân mạng "tấn công", đồng thời tuyên bố kiện những cá nhân tung tin bịa đặt về nữ diễn viên.

Ngay sau bài đăng gây tranh cãi của Han So Hee, công ty quản lý của nữ diễn viên phải lên tiếng. Đại diện công ty cho hay: "Chúng tôi không có gì để nói. Thành thật xin lỗi mọi người".

Theo truyền thông Hàn Quốc, việc Han So Hee bày tỏ sự thất vọng với Ryu Jun Yeol cho thấy mối quan hệ của cả hai đang có dấu hiệu bất hòa. Kể từ loạt ảnh tại Hawaii, Han So Hee và Ryu Jun Yeol không còn xuất hiện chung.

Mối quan hệ giữa Han So Hee và bạn trai Ryu Jun Yeol được cho là rạn nứt sau bê bối "tình tay ba" (Ảnh: Dispatch).

Han So Hee (SN 1994) là một trong những nữ diễn viên đắt giá của làng giải trí xứ Hàn hiện nay. Cô khởi đầu là người mẫu rồi mới lấn sân sang điện ảnh.

Nhờ thành công của dự án Thế giới hôn nhân, danh tiếng của Han So Hee lên như diều gặp gió. Sau đó, nữ diễn viên liên tục gây ấn tượng trong các phim Dẫu biết, My Name, Sinh vật Gyeongseong 1…

Trước scandal tình cảm, Han So Hee được xem là nữ hoàng quảng cáo của làng giải trí xứ Hàn, là gương mặt được nhiều thương hiệu quốc tế yêu thích. Cô còn được ngợi ca là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí xứ kim chi.

Tuy nhiên, những ồn ào đời tư gần đây khiến nữ diễn viên mất 2 hợp đồng quảng cáo có giá trị, trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận xứ Hàn.

Cô từng phải khóa trang cá nhân, chuyển về chế độ riêng tư trước khi mở lại vì những cơn mưa bình luận từ người dùng mạng.

Theo Dân Trí