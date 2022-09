Truy xuất camera điều tra vụ xe điện tông chết cháu bé ở Sa Pa

Được biết, hiện có khoảng 7-8 hãng xe điện với tổng số gần 200 xe điện du lịch được phép hoạt động theo dự án thí điểm của Sở Giao thông - Xây dựng tỉnh Lào Cai, đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt từ năm 2020. Tuy nhiên, hoạt động của xe điện thí điểm Sa Pa đang có nhiều vấn đề gây bức xúc trong nhân dân địa phương, khách du lịch và đã được một số phương tiện truyền thông đại chúng phản ánh.

Trong thời gian qua, công an thị xã Sa Pa đã phải xử phạt nhiều trường hợp lái xe vi phạm về tốc độ, luồng tuyến hoạt động và điển hình là lái xe có nồng độ cồn cao gấp nhiều lần cho phép. Theo số liệu của ngành công an, trong 7 tháng năm 2022, lực lượng công an thị xã Sa Pa đã xử lý 50 trường hợp đỗ xe sai quy định, gây cản trở giao thông.